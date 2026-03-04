איראן מאיימת: אלו היעדים הבאים שנתקוף

באיראן מגיבים לאולטימטום של ישראל ומגיבים באיום משלהם: אלו היעדים שהם מאיימים לתקוף

בכיר איראני פרסם היום (ד') תגובה רשמית בסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים", בעקבות האולטימטום שהציב אמש דובר צה"ל בערבית לנציגי המשטר האיראני השוהים בלבנון. כזכור, בצה"ל קראו לנציגים האיראנים להתפנות מהמדינה בתוך 24 שעות.

בתגובה לאזהרה הישראלית, מסר הבכיר האיראני: "במקרה של כל פעולה מצד המשטר הציוני נגד מקומות דיפלומטיים איראניים או דיפלומטים איראניים בלבנון - יינקטו פעולות דומות במדינות אחרות נגד מרכזים ואזרחים שקשורים למשטר הציוני".

בתוך כך, חיל האוויר השמיד היום (רביעי) לפני זמן קצר מערכות הגנה וגילוי של משטר הטרור האיראני בשדה התעופה 'מהראבאד' שבטהרן

התקיפה התרחשה במהלך התקיפה העשירית של חיל האוויר ברחבי טהרן מתחילת המלחמה. מטוסי קרב תקפו תשתיות בשדה התעופה 'מהראבאד' שבטהרן.

במסגרת התקיפה, הושמדו מערכות הגנה וגילוי ששימשו את משטר הטרור האיראני והיוו איום על מטוסי חיל האוויר. מצה"ל נמסר: "צה"ל ממשיך לפגוע בכלל תשתיותיו של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן".



