התפתחות חריגה בצפון: תושבים מתבקשים להסתגר בבתים

אירוע ירי חריג של ארגון הטרור חיזבאללה לעבר ישובי הצפון. בעקבות כך, תושבי מטולה מתבקשים להתסגר בבתים

עליית מדרגה מדאיגה בלחימה בצפון: לראשונה מאז תחילת המערכה, ארגון הטרור חיזבאללה עשה שימוש היום (ד') בפצצת מצרר במהלך ירי לעבר שטח ישראל. האירוע התרחש באזור המושבה מטולה, ובעקבותיו הופצו הנחיות חירום מיידיות לתושבי האזור.

עם זיהוי סוג החימוש והסכנה הנשקפת ממנו, הונחו תושבי מטולה להסתגר בבתים, לנעול דלתות וחלונות ולהימנע מתנועה במרחב הפתוח. גורמי הביטחון ביישוב פועלים בשטח כדי לוודא שאין נפלים או שאריות חימוש המהווים סכנה לציבור.

הכתב רובי המרשלג, שדיווח על האירוע באישור הגורמים הרלוונטיים, מציין כי מדובר בשימוש ראשון בנשק מסוג זה מצד חיזבאללה בסבב הנוכחי. פצצת מצרר היא חימוש המפזר מספר רב של פצצות קטנות על פני שטח נרחב, דבר המגדיל את הסיכון לפגיעה באזרחים ולנוכחות נפלים מסוכנים בשטח גם לאחר סיום הירי.

בצה"ל ובכוחות הביטחון בוחנים את המשמעויות של השימוש בנשק החדש ומתאימים את המענה המבצעי והגנתי בהתאם להתפתחויות בשטח.