החורף חוזר בגדול: קור, גשם רעמים ושטפונות: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חורפי. תחול ירידה בטמפ' והן תהיינה נמוכות לעונה. יירדו גשמים חזקים מלווים בסופות רעמים. חשש לשטפונות והצפות.
יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר עדיין ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל במרכז הארץ.
יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. צפוי גשם מקומי בצפון ובמרכז. בלילה הגשם יתחזק ויתפשט עד הנגב ואף יתכנו סופות רעמים יחידות בצפון ובמרכז, וקיים חשש קל לשיטפונות נחלי מדבר יהודה וים המלח, וצפון הנגב.
יום ראשון: מעונן עד מעונן חלקית. עדיין ירדו גשמים מקומיים מהצפון ועד הנגב שיחלשו ויתמעטו במהלך היום. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים עדיין קיים חשש קל לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וצפון הנגב.
