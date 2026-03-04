צה"ל השלים תקיפה על מתחם צבאי עצום באיראן: "עוצמה אדירה"

מפקד בסיס רמת דוד תיאר את התקיפה באחד המרכזים הצבאיים המשמעותיים של משטר הטרור האיראני: "הסתכלתי ימינה ושמאלה, וראיתי לצדי עשרות מטוסי קרב".

מפקד בסיס רמת דוד | צילום: דובר צה"ל

חיל האוויר השלים תקיפה רחבת היקף נגד אחד המרכזים הצבאיים המשמעותיים של משטר הטרור האיראני. מדובר במתחם שריכז תחתיו מפקדות וחיילים של כלל מערכת הביטחון האיראנית, והיווה מוקד שליטה מרכזי.

במבצע המורכב השתתפו למעלה מ-100 מטוסי קרב, אשר הטילו יותר מ-250 חימושים מדויקים על המטרות. על פי הנתונים, מאות טונות של חומר נפץ הוטלו על המתחם, מה שהוביל להשמדת תשתיות הפיקוד והשליטה במקום.

מפקד בסיס רמת דוד, שלקח חלק בתקיפה, תיאר את המראה מתא הטייס ברגעי השיא של המבצע: "כמה שניות לפני שהטלתי את הפצצות, הסתכלתי ימינה ושמאלה, וראיתי לצדי עשרות מטוסי קרב," הוא מספר. "הם טסו באופן חופשי, הטילו מאות טונות של חימוש מדויק והשמידו את המטרות. לראות את הכוח הזה פועל בתיאום מושלם זו עוצמה אדירה".

בצה"ל מציינים כי התקיפה היא חלק מרצף פעולות מתוכנן בתוך המערכה, וכי הפגיעה במתחם הצבאי המשותף לזרועות הביטחון האיראניות צפויה לשבש באופן משמעותי את יכולות התיאום של המשטר בתקופה הקרובה.

במבצע הותקפו: מטה משמרות המהפכה, ⁠מטה אגף המודיעין, מטה הבסיג', ⁠מטה יחידת 'כוח קדס', מטה הכוחות המיוחדים של ביטחון הפנים, מפקדות סייבר, מפקדת יחידת הסיוע וסיכול ההפגנות של ביטחון הפנים.