פצוע קשה באירוע ירי ביפו; המשטרה פתחה בחקירה

אירוע אלימות קשה ביפו: צעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע הערב (רביעי) באורח קשה מירי ברחוב סהרון שביפו. הפצוע לא המתין לכוחות ההצלה ופונה באופן עצמאי לבית החולים וולפסון בחולון, שם הועבר מיד לטיפול רפואי מציל חיים.

עם קבלת הדיווח על הגעת הפצוע לבית החולים, כוחות משטרה גדולים הוזעקו לרחוב סהרון והחלו בסריקות נרחבות ובאיסוף ממצאים מהזירה. חוקרי המז"פ פועלים במקום בניסיון להתחקות אחר עקבות היורים.

למקום הגיע גם מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, שקיים הערכת מצב מיוחדת עם הפיקוד המבצעי בשטח. מהערכה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי, אך במשטרה מדגישים כי כלל כיווני החקירה נבדקים בשלב זה.