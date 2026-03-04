חיים אתגר באזהרה חמורה: לקוחות הבנק הזה נמצאים בסכנה

מגיש התכנית "חשיפה", חיים אתגר, מתריע מפני שיטת הונאה חדשה ומשוכנעת במיוחד: "מדובר בהונאה ברמה מאוד מאוד גבוהה". כך לא תיפלו בפח

איש התקשורת חיים אתגר מפרסם היום (ד') אזהרה דחופה לציבור הלקוחות של בנק הפועלים, בעקבות תרמית מתוחכמת המציגה רמת אמינות גבוהה במיוחד שמצליחה להפיל גם אנשים ערניים.

לפי ההסבר שסיפק אתגר, הנוכלים פועלים בשיטה מתוכננת היטב: הם יוצרים קשר טלפוני עם הלקוח תוך התחזות לנציגי מחלקת הביטחון של הבנק. כדי לרכוש את אמון הקורבן, המתחזים מציגים פרטים אישיים נכונים של הלקוח, מה שגורם לשיחה להיראות לגיטימית לחלוטין מתחילתה.

הקוד מגיע מהשרשור הרשמי

החלק המתוחכם ביותר בהונאה, לדברי אתגר, נוגע להודעות ה-SMS. במהלך השיחה, הנוכלים שולחים ללקוח קוד אימות. באופן שמטעה רבים, הקוד מופיע בתוך שרשור ההודעות הרשמי של בנק הפועלים בטלפון הנייד של הלקוח, דבר שמקנה לתרמית חותמת אמינות כמעט מוחלטת ומקשה על זיהוי העוקץ.

מטרת הנוכלים היא לגרום ללקוח למסור להם את קוד האימות או את סיסמאות הגישה, ובכך לאפשר להם להשתלט על חשבון הבנק ולבצע פעולות כספיות באין מפריע.

כלל הברזל: לא מוסרים קודים בטלפון

בסרטון מודגשת ההנחיה המרכזית למניעת העוקץ: אין למסור לעולם קודים, סיסמאות או פרטי גישה בשיחת טלפון, גם אם הנציג נשמע אמין וגם אם הפנייה נראית רשמית.

ההמלצה לציבור היא לנתק מיד כל שיחה מעוררת חשד ולפנות באופן עצמאי ויזום לשירות הלקוחות הרשמי של הבנק דרך האפליקציה או המספר המוכר, כדי לוודא אם אכן התבצעה פנייה מהבנק. "אל תפלו בפח, תהיו ערניים כדי להימנע מעקיצה", מסכם אתגר.