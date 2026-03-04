ארה"ב חושפת בתיעוד: הוטבעה ספינת הדגל של הצי האיראני

פיקוד מרכז האמריקאי ממשיך בחשיפת קצב ההשמדה של הנכסים הצבאיים של המשטר האיראני, והפעם חשף את השמדת ספינת הדגל מובילת הצי של איראן, ששמה הפך לעקיצה במקום לכבוד

פיקוד מרכז האמריקאי, CENTCOM, חושף תיעודים נוספים מהפעילות המבצעית של הכוחות האמריקאים נגד איראן, וחשף תיעוד מתוך השמדת ספינת הדגל המתקדמת ביותר של הצי האיראני, אשר נקראה על שמו ולזכרו של הגנרל-מחבל קאסם סוליאמני, שחוסל גם הוא על ידי ארה"ב.

צילום: פיקוד מרכז האמריקאי.





ספינת ה'שאהיד סולימאני' ספינת הדגל המתקדמת ביותר של הצי האיראני, אשר נקראה בשנת 2022 על שמו של קאסם סוליאמני, אשר חוסל בתקיפה אווירית אמריקאית בעיראק, הושמדה לפני זמן קצר על ידי צבא ארצות הברית.

הספינה נחשבה אל "ספינת הכתר" האיראנית, אחת מספינותיה, יחד עם 'נושאת הרחפנים' שהותקפה מוקדם יותר במערכה, שנחשבו אל "מובילות צי". ה'סולימאני' נחשבה לספינה המתקדמת ביותר של טהראן, הן מבחינה טכנולוגית, הן מבחינה עיצובית והן מבחינת יכולות.

היא עוצבה במתאר ימי-חמקני, ובעלת סיפון כפול ואלמנטי עיצוב ייחודיים, באופן כזה שהייתה אמורה להיות קשה יותר לאיתור מספינות סטנדרטיות.

הספינה הושמדה על ידי מספר תקיפות אוויריות שבוצעו כנגד כוחות אמריקאים, כאשר על פי הודעת פיקוד המרכז, היא שוקעת אל המצולות בזמן זה.