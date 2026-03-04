הלהיט החדש במטבח: עראייס דגים עסיסי ב-20 דקות עבודה

מנה מרשימה, קלילה וכשרה שמתאימה לארוחת צהריים מהירה או כמנה ראשונה חגיגית. השילוב בין הפיתה הפריכה לדג המתובל יהפוך לקבוע אצלכם בבית

עראייס בשרי כולם כבר מכירים, אבל עראייס דגים הוא השדרוג שחיכיתם לו. הוא קליל יותר, דורש פחות זמן צלייה, ומביא איתו ניחוח ים תיכוני רענן. הסוד הוא בתיבול נכון של הדג ובצלייה שיוצרת פיתה קראנצ'ית במיוחד.

מה צריך? (עבור 4 מנות)

4 פיתות טריות (אפשר גם מקמח מלא)

500 גרם פילה דג לבן (אמנון, בורי או לברק) קצוץ דק בסכין (לא טחון!)

חצי צרור כוסברה קצוצה

חצי צרור פטרוזיליה קצוצה

1 בצל סגול קטן קצוץ דק

2 כפות שמן זית

תבלינים: כפית כמון, חצי כפית פפריקה חריפה (למי שאוהב), מלח ופלפל שחור

למריחה מעל: שמן זית בנדיבות

שלבי ההכנה

מכינים את המילוי: בקערה גדולה מערבבים את הדג הקצוץ עם הבצל, עשבי התיבול, שמן הזית והתבלינים. חשוב לערבב היטב כדי שהטעמים ייספגו בדג. ממלאים את הפיתות: חוצים כל פיתה לשני חצאים. ממלאים כל חצי בכמות נדיבה של תערובת הדג ומהדקים היטב כך שהמילוי יתפרס באופן שווה. צולים ומשחימים: מחממים תנור ל-200 מעלות. מברישים את חצאי הפיתות בשמן זית מכל הצדדים (לא לשכוח את הקצוות!). אפייה: מניחים את הפיתות על תבנית עם נייר אפייה. אופים כ-12 עד 15 דקות, עד שהפיתה שחומה וקריספית והדג בפנים מוכן (דג מתבשל מהר מאוד). טיפ: מומלץ להפוך את הפיתות באמצע האפייה כדי לקבל פריכות משני הצדדים.

איך מגישים?

מוציאים מהתנור ומגישים מיד לצד טחינה ביתית סמיכה, סלט עגבניות חריף והרבה לימון סחוט מעל.