צבי סוכות לאלוף פיקוד העורף: "צור מתווה לבתי הכנסת"

צבי סוכות פנה היום (רביעי) לאלוף פיקוד העורף שי קלפר וביקש ממנו ליצור מתווה לבתי הכנסת: "מצב בו מאות אנשים עורכים קניות יחד ברשתות השיווק הגדולות אך על פי ההנחיות תפילה במניין אסורה אפילו במרחב מוגן זהו מצב שצריך לתקן".

הדברים המלאים: "פניתי היום לאלוף פיקוד העורף בבקשה ליצור מתווה מיוחד עבור תפילות בבתי הכנסת בזמן מלחמה. כתבתי לאלוף כי דווקא בזמן מלחמה עם ישראל זקוק לתפילות וכי בתי הכנסת מהווים בזמן כזה מרכזי חוסן לאומי".





"מצב בו מאות אנשים עורכים קניות יחד ברשתות השיווק הגדולות אך על פי ההנחיות תפילה במניין אסורה אפילו במרחב מוגן זהו מצב שצריך לתקן. עוד כתבתי לאלוף כי מצופה מפיקוד העורף להתייעץ עם הרבנים הראשיים בדבר ההנחיות לבתי הכנסת והדרך לתווך את ההנחיות לציבור. בתקווה שנראה כולנו בניצחון המוחלט במהרה".