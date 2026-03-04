תפנית דרמטית בפרשת ההברחות לעזה: זו החלטת בית המשפט

אחרי שהפרקליטות ייחסה לנאשמים עבירה של "סיוע לאוייב בשעת מלחמה", בית המשפט הטיל פצצה וקבע: אין תשתית להעמיד אותם לדין

התפתחות דרמטית בפרשת ההברחות לעזה: בית המשפט המחוזי קבע כי אין תשתית להעמיד 10 מהנאשמים בעבירה של "סיוע לאויב במלחמה". ההחלטה צפויה לחול גם על בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ דוד זיני.

כזכור, הפרקליטות ייחסה עבירה של "סיוע לאויב בזמן מלחמה" לחשודים בפרשת ההברחה לעזה, בין היתר נגד אחיו של ראש השב"כ בצלאל זיני - השופט גביזון מתח על כך ביקורת חריפה.

‏בדיון על מעצר הנאשמים מול הפרקליטות, אמר השופט אלון גביזון: "אני מתקשה להבין את העבירה של סיוע לאויב. איך אפשר להאשים אנשים בסיוע לאויב, שעה שהמדינה מסייעת לאויב. עליתם גבוה מדי", כך דווח היום כתב ווינט רוני גרין שאולוב.







