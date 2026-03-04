קטאר באיום על איראן: "המתקפות לא יעברו ללא תגובה צבאית"

ראש הממשלה ושר החוץ הקטארי, השיח מוחמד אל ת'אני, מודיע מטעם משרד החוץ הקטארי, כי במהלך שיחת טלפון שבוצעה עם שר החוץ האיראני, נזף בחריפות ראש הממשלה בשר החוץ, הביע זעם כבד ואכזבה עמוקה ביותר ממקבילו האיראני.

"ראש הממשלה ושר החוץ, השיח מוחמד אל ת'אני, מודיע כי הוא מתנער מכל וכל מהטענות שהעלה שר החוץ האיראני, בשיחה שניהלו לפני זמן קצר, בהם הסביר השר האיראני כי התקיפות על קטאר מכוונות אל בסיסים צבאיים אמריקאים ולא מהווים פגיעה מכוונת בריבונותה של קטאר, קטאר גורסת כי פעולות איראן וההוכחות בשטח מובילות למסקנה הפוכה".

ממשרד החוץ נמסר בזעם: "שר החוץ עראקצ'י טען כי מתקפות איראן היו מכוונות אל בסיסים צבאיים בלבד, ולא אל מדינות המפרץ, אך ר"מ אל ת'אני 'דחה את הטענות באופן קטגורי', והגיב כי בניגוד לטענות בוצעו תקיפות כנגד מרחבים ומבנים אזרחיים, אשר נפגעו ונפגעים בתקיפות האיראנית המתמשכות, כולל שדה התעופה חאמאד המרכזי לכלכלה הקטארית".

השיח אל ת'אני נזף במקבילו האיראני והודיע לו כי "קטאר רואה בתקיפות "הפרה ברמה הבוטה ביותר" של ריבונותה וביטחון אזרחיה, וחזר כי המתקפות לא היו מוגבלות למתקפת טילים כנגד בסיסי צבאי, אלא כללו תקיפות במגוון כלים כנגד שורה של מטרות, רבות מהן אזרחיות ובעלת חשיבות מכרעת אל קטאר".

בנוסף, הזהיר ראש הממשלה אל ת'אני את שר החוץ האיראני כי "קטאר רואה בפעולות האיראניות 'צעדי הסלמה קיצוניים ומשמעותיים" כנגד ריבונותה של קטאר, וניסיון לגרור את קטאר ושכנותיה אל תוך מלחמה 'שאין להן בה חלק או יד' ".

לבסוף איים אל ת'אני "כי למרות קריאתה של קטאר לרגיעה מכל הצדדים, מתקפות כאלה לא יוכלו לעבור ללא תשובה, וכי קטאר מחויבת לפעול להגנתה העצמית ככל שידרש".