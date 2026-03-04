בעקבות מצב החירום: משרד הבריאות בקריאה דחופה לציבור

על רקע מצב החירום הביטחוני ובמסגרת המאמצים הלאומיים לתגבור מלאי הדם בישראל, נערך היום (ד') מבצע התרמת דם מיוחד על ידי מגן דוד אדום בחמ"ל הבריאות הלאומי של משרד הבריאות.

מאז תחילת המערכה, נאספות בישראל בממוצע כ-2,000 מנות דם מדי יום. על פי נתוני המשרד, היום עד לשעה 16:00 נאספו כ-1,200 מנות דם במוקדים השונים. לאור הצורך המתמשך, משרד הבריאות קורא לציבור הרחב להגיע ולתרום דם במוקדי ההתרמה הפרוסים ברחבי הארץ.

"דוגמה חיה לערבות הדדית"

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, שהשתתף במבצע, הדגיש את חשיבות המהלך: "כחלק מהיערכות מערכת הבריאות לכלל התרחישים בעת הזו, אנו צריכים לתגבר את מלאי מנות הדם ואני קורא לציבור להגיע ולתרום במוקדי מד"א".

בר סימן טוב הוסיף כי התרומה היא ביטוי לחוסן הישראלי: "בואו לתרום ולהיות חלק מאלפי הישראלים שתורמים להצלת חיים ונותנים דוגמה חיה לערבות ההדדית הישראלית בשגרה ובחירום. זו ההזדמנות של כל אחת ואחד מאיתנו לעשות מעשה שתורם בפועל להצלת חיים אמיתית. אנחנו במערכת הבריאות ערוכים ומוכנים כך שהמערכת תמשיך לפעול על מנת להציל חיים".

ניתן להתעדכן במיקומי התרמות הדם ובשעות הפעילות באתר הרשמי של מגן דוד אדום.