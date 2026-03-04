אחת ולתמיד: כמה זמן לוקח לטיל להגיע מאיראן לישראל?

המרחק העצום בין טהראן לירושלים הופך כל שיגור לדרמה של דקות: המדריך המלא לזמני ההגעה של האיומים השונים מהמזרח

המרחק האווירי בין איראן לישראל עומד על כ-1,500 קילומטרים בממוצע. כשהמתח הביטחוני בשיאו, השאלה המרכזית שמעסיקה כל בית בישראל היא כמה זמן באמת יש לנו מרגע הישמע האזעקה או הדיווח על השיגור ועד למפגש עם מערכות ההגנה האווירית. הנה החלוקה לפי סוגי האיומים:

טילים בליסטיים: המהירים והמסוכנים

הטיל הבליסטי הוא האיום המהיר ביותר בארסנל האיראני. טילים אלו טסים במהירות עצומה מחוץ לאטמוספירה ובחזרה פנימה.

זמן הגעה: בין 10 ל-12 דקות בלבד. בגלל המהירות הזו, מרגע זיהוי השיגור על ידי הלוויינים ועד להפעלת האזעקות בישראל, נותר לאזרחים זמן קצר מאוד להתמגן, ולמערכות ה"חץ" זמן עבודה קריטי ליירוט רחוק מהגבול.

טילי שיוט: חמקנים בגובה נמוך

בניגוד לטיל הבליסטי, טיל השיוט טס בתוך האטמוספירה, לעיתים בגובה נמוך מאוד כדי לחמוק ממכ"מים, והוא מצויד במנוע שמאפשר לו לנווט.

זמן הגעה: בסביבות שעתיים. היתרון של צה"ל במקרה זה הוא זמן ההתרעה הארוך יותר, המאפשר למטוסי קרב ולמערכות ההגנה להיערך ליירוט עוד לפני החדירה לשטח המדינה.

כטב"מים (כלי טיס בלתי מאוישים): איטיים אך מטרידים

הכטב"מים הם "הצבים" של המערכה. הם נעים במהירות נמוכה יחסית, מה שהופך את המסע שלהם מאיראן לארוך במיוחד.

זמן הגעה: בין 6 ל-9 שעות (תלוי בדגם ובנתיב הטיסה). במקרה של שיגור נחיל כטב"מים, לישראל יש שעות ארוכות להתכונן, לעקוב אחר מסלולם ולהפיל אותם בדרך.

לסיכום, בעוד שהכטב"מים וטילי השיוט מאפשרים "זמן נשימה" של שעות, הטילים הבליסטיים הם האתגר המרכזי שדורש ערנות מקסימלית ותגובה מיידית של שניות.