מזכ"ל חיזבאללה מאיים על ישראל: "לסבלנות שלנו יש גבול"

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, מדבר לראשונה מאז תחילת המערכה של ישראל וארה"ב נגד איראן, ומשגר איומים לעבר ישראל והתבכיינות אל עבר הלבנונים והמערב

מחליפו של נסראללה, המזכיר הכללי של חיזבאללה, נעים קאסם, יצא ממחבואו אחרי ימים ארוכים של שתיקה מאז המתקפה של ישראל וארה"ב על איראן החלה. כעת הופיע קאסם לרגע קצר בשידורי לבנון, ומשגר איומים אל עבר ישראל.

"לסבלנות שלנו יש גבול. ההסלמה וההרחקה של האויב הישראלי הגיעו לשלב שלא ניתן עוד להתעלם ממנו" איים קאסם ממחבואו. לאחר מכן העמיס תירוצים על הלבנונים הזועמים כעת על חיזבאללה: "נאמר לנו כי פריסת הצבא מדרום לנהר הליטני תסייע, וכי עלינו לגלות סבלנות כי המהלך הזה עשוי לעצור את התוקפנות ולהוביל לנסיגת ישראל. אך בפועל זה לא קרה".

בנוסף שאל קאסם, במה שנראה כמו מופע בכיינות לא שגרתי: "שיגרנו רק מטח אחד, וישראל פתחה במלחמה, האם מטח בודד מצדיק מלחמה? נהרגו כבר 40 אנשים ב-48 השעות האחרונות, ישראל מנהלת מלחמת השמדה נגד לבנון".