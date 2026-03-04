המנה שתנצח את האזעקות: מתכון למוקפץ עוף וירקות ב-10 דקות

כשהשגרה מאתגרת והזמן דוחק, זה המתכון המדוייק שמתבשל במהירות שיא בין האזעקות וסוגר לכם ארוחה חמה ומזינה

בימים שבהם השגרה שלנו רחוקה מלהיות רגילה, והזמן בין אזעקה אחת לשנייה הופך למשאב יקר, המטבח הופך לעיתים למקום של נחמה אבל גם כזה שצריך לתפעל ביעילות מקסימלית. אנחנו מחפשים פתרונות שמאפשרים להעמיד ארוחה ראויה למשפחה, בלי הכנות ארוכות ובלי חשש שנתפס באמצע הבישול.

המתכון הזה נולד בדיוק לרגעים האלו. מדובר במנה של "זבנג וגמרנו" – עשר דקות מרגע הדלקת האש ועד שהצלחת מונחת על השולחן. עם שימוש בחומרי גלם זמינים ובשיטת הקפצה מהירה, תוכלו להבטיח לעצמכם ולילדים ארוחה חמה, בריאה ומשביעה, שנותנת כוח להמשך היום גם כשהמציאות סביבנו דורשת מאיתנו להיות תמיד דרוכים ומוכנים.

רשימת המצרכים

300 גרם חזה עוף חתוך לרצועות דקות

2 כפות שמן קנולה או שומשום

חבילת לקט ירקות קפואים למוקפץ (או גזר וקישוא מגורדים גס)

3 כפות רוטב טריאקי או סויה

כפית דבש או סילאן

חצי כפית ג'ינג'ר מגורד (אופציונלי)

שומשום או בצל ירוק לעיטור

שלבי ההכנה

צריבת העוף

מחממים ווק או מחבת רחבה עם השמן על להבה גבוהה מאוד. כשהשמן חם, מוסיפים את רצועות חזה העוף וצורבים אותן מכל הצדדים עד שהן משנות את צבען ללבן-זהוב. חשוב לא לייבש את העוף, 3-4 דקות יספיקו.

הקפצת הירקות

מוסיפים את הירקות ישירות למחבת עם העוף. אם משתמשים בלקט קפוא, מומלץ להפשיר אותו קצת קודם או פשוט להגביר את האש כדי שהנוזלים יתאדו מהר. מקפיצים יחד במשך 3-4 דקות נוספות עד שהירקות מתרככים מעט אך שומרים על פריכות.

תיבול מהיר

מוסיפים למחבת את רוטב הטריאקי, הדבש והג'ינג'ר. מערבבים היטב כך שהרוטב יעטוף כל פיסה של עוף וירק. נותנים לזה דקה אחת של בישול משותף שבה הרוטב מסמיך והופך למזוגג ומבריק.

הגשה חמה

מעבירים לקערה גדולה. זה הזמן לפזר מעל מעט שומשום קלוי או טבעות דקות של בצל ירוק שמוסיפות רעננות וצבע. המנה נהדרת כפי שהיא, או על מצע של אורז לבן מהיר הכנה.