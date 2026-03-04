מהלך דרמטי: הכורדים פולשים לאיראן בתיאום עם ישראל וארה"ב

במה שמדווח כמהלך היוצא לפעול בתיאום מלא עם ישראל וארצות הברית, אלפי לוחמים מהמיליציות הכורדיות של עיראק פתחו בפלישה בעישון לילה אל תוך איראן. גורמים אמריקאים וישראלים אישרו את הדיווחים.

דרמה מזרח תיכונית מתרחשת כרגע בגבול עיראק-איראן תחת מעטה החשכה, על פי שורה של ידיעות שאומתו בדקות האחרונות על ידי גורמים אמריקאים וישראלים, אלפי לוחמים כורדים מהמיליציות של מזרח עיראק, פולשים כעת לאיראן, עם גיבוי אווירי ישראלי-אמריקאי.

מוקדם יותר דווח על שורה של התפתחויות באזור מרחב הגבול, כאשר דווח באיראן על תקיפות נרחבות של ישראל וארצות הברית על האזור, ותשתיות המשטר בסביבתו. סוכנות הידיעות האיראנית אף דיווחה בהרחבה על המתקפה הנרחבת של ישראל מוקדם יותר על העיר בוכאן בצפון-מערב איראן, הסמוכה לגבול העיראקי.

כעת, על פי גורמים בכירים הן בארצות הברית והן בישראל, המהלך שהתבשל זמן לא מבוטל, יוצא כעת לפעול. כאשר הקשר עם אותן מיליציות תוגבר והועמק על ידי ישראל וארצות הברית לאחר מלחמת 12 הימים עם איראן.

בשלב זה מתקבלים דיווחים מתנגשים ממספר מקורות, כאשר בעוד ממקורות ישראלים נמסרו אישורים, וגם על ידי בכירים אמריקאים, בשלב זה קיימות הכחשות לדיווחים.