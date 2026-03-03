מבזקים
מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חורפי. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ויירד גשם בכל אזורי הארץ. תחזית מזג אוויר

טמפ' מתחת לאפס; הגשם חוזר לשני איזורים: תחזית מזג אוויר
גשם צילום: ענת חרמוני / פלאש90

מזג אווירבימים הקרובים יהיה חורפי. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ובחלק מהאיזורים הן תרדני מתחת לאפס. יירד גשם בכל אזורי הארץ.

יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ. לקראת אחה"צ הגשם יתפשט גם למרכז הארץ.

יום חמישי: מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.

יום שישי: מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.

יום שבת: מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה יתכן גשם מקומי.

