טמפ' מתחת לאפס; הגשם חוזר לשני איזורים: תחזית מזג אוויר

מזג אווירבימים הקרובים יהיה חורפי. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ובחלק מהאיזורים הן תרדני מתחת לאפס. יירד גשם בכל אזורי הארץ.
יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ. לקראת אחה"צ הגשם יתפשט גם למרכז הארץ.
יום חמישי: מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
יום שישי: מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
יום שבת: מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה יתכן גשם מקומי.
