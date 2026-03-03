בעקבות התיעוד: נעצר פלסטיני שתלש דגל ישראל בגוש עציון

לוחמי צה"ל ושוטרי מחוז ש"י עצרו הבוקר (שלישי) חשוד פלסטיני תושב נחאלין, זאת לאחר שהוא תועד אמש תולש דגל מדינת ישראל. החשוד הועבר לחקירת המשטרה.

האירוע התחיל אתמול בשעות הערב, כאשר תקבל דיווח על שני חשודים פלסטינים שהגיעו למחסום בין הכפר הפלסטיני נחאלין ליישוב נווה דניאל בגוש עציון, שם תועדו תולשים את דגל ישראל שהיה מונף על המחסום. בתיעוד נראה כי השניים גם צילמו את עצמם בטלפון הנייד, ומתריסים במעשיהם כנגד מדינת ישראל.

דוברות המשטרה

עם קבלת הדיווח, החלה פעילות נחושה והתקפית על ידי שוטרי תחנת עציון מרחב יהודה לאיסוף מידע מודיעיני אודות זהותם. תוך זמן קצר, נחשפה זהותו של אחד המעורבים- ויחד עם לוחמי חטמ"ר עציון של צה"ל, פשטו לפנות בוקר כוחות הביטחון על ביתו בכפר הפלסטיני. כאמור, החשוד נעצר על ידם והועבר בהמשך לחקירה בתחנת המשטרה עציון.