דיווח דרמטי: קטאר תקפה באיראן

פרסום ראשון של עמית סגל בחדשות 12: מקורות מערביים טוענים - קטאר תקפה באירן ביממה האחרונה.

הדיווח מגיע על רקע התקיפות של איראן בקטאר, בין היתר על שדה התעופה חמד הבינלאומי. בתגובה אמרו בקטאר כי התוקפנות של איראן לא תוכל להישאר ללא תגובה.