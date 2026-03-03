הגל התשיעי הושלם: הותקפו מועצת המומחים ונמל התעופה

צה"ל השלים גל תקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן ובאיספהאן

חיל האוויר השלים את הכל התשיעי של התקיפות באיראן, בו תקף לפני זמן קצר בהכוונה מדויקת של אמ"ן, מטרות של משטר הטרור האיראני בטהרן ובאיספהאן שבמרכז איראן.

אילוסטרציה. דובר צה''ל

בתקיפות שבוצעו ברחבי טהרן, צה"ל תקף תשתיות ואתרים ששימשו את המשטר לייצור אמצעי לחימה, בדגש על אתרי ייצור טילים בליסטיים שמהווים איום קיומי על מדינת ישראל.

אחת המטרות הייתה פגישה של חברי מועצת המומחים שאמורים לקבוע מי יהיה המחליף של חמינאי. בנוסף, לפי דיווחים באיראן הותקף נמל התעופה הבינלאומי מהראבאד.

בתקיפות שבוצעו במקביל באיספהאן, הותקפו עשרות מטרות של מערך הטילים הבליסטיים, בהם משגרים ואתרי אחסון טילים שנועדו לשימוש נגד מדינת ישראל.

דובר צה''ל מסר כי: "צה״ל ימשיך לפעול נגד תשתיות השיגור של המשטר וירחיב את התקיפות לעבר אתרי הייצור של המשטר".