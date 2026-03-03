מבזקים
אחרי המטח למרכז הארץ: אזעקות בדרום ובנגב

בעקבות זיהוי שיגורים מאיראן, בדקות הקרובות צפויות להתקבל התרעות באזורים מערב הנגב, עוטף עזה, יהודה, דרום הנגב, מרכז הנגב, ערבה, ים המלח

י"ד אדר התשפ"ו
אזעקה בעוטף עזה: 2 רקטות שוגרו לעבר ישראל צילום: ארכיון (צילום: יונתן זינדל\פלאש 90)

רצף של שיגורים בשעות האחרונות לאזורים שונים בארץ: אחרי מטחים לצפון ולמרכז, כעת שיגורים של טילים מאיראן גם לאזור הדרום והנגב.

מוקדם יותר בגוש דן נפלו בשלוש זירות שונות שברי מיירטים ורסיסי טילים. השברים נפלו לתוך בית ופערו חור בתקרה.