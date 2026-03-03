הערכת מצב בחיל האוויר: מעל אלף גיחות שטסו וחזרו בבטחה

ראש להק מודיעין אוויר, תת-אלוף מ׳, קיים אתמול (שני) הערכת מצב בבור חיל האוויר יחד עם מפקדי וחיילי להק המודיעין.

דובר צה''ל

מדבריו של ראש להק מודיעין אוויר, תת-אלוף מ׳: ״אחרי פחות מ-48 שעות, הישג מאוד משמעותי שלקחו בו חלק אנשי הלהק עם כל השותפים שלנו, מאמ״ן ומקהילת המודיעין - עם למעלה מאלף גיחות מאוישות שטסות לאיראן ובחזרה בבטחה.

בזכות המחויבות הרבה שלכם ושלנו אנו מאפשרים את השגת יעדי המבצע: להגיע ולתקוף בכל מקום שבו נרצה במרחב האווירי האיראני, להשיג דיכוי של הפעלת הכוח ושל יכולות האש האיראניות, ולהבטיח חזרה בשלום של המבצעים במשימות.

יש לנו עוד לא מעט אתגרים - עד מערכת הטק״א האחרונה, עד המכ״ם האחרון״.