מטחי טילים מאיראן

ושוב ירי טילים מאיראן לעבר ישראל הפעם לגזרת הצפון והמרכז. אזעקות הופעלו בגליל המערבי ובאזור מפרץ חיפה. לאחר מכן באזור המרכז שם דווחו נפילות של חלקי יירוט

מבצע 'שאגת הארי' היום הרביעי. אחרי שעתיים של שקט שוב ירי מאיראן לעבר ישראל, הפעם המטח לעבר אזור הצפון והעמקים.

אזעקות נשמעו באזור הגליל המערבי והקריות. דיווחים על יירוטים של כיפת ברזל באזור עכו. אין דווחים על נפגעים.

אזעקות באזור המרכז

כעבור כרבע שעה דווח על התרעת טילים לאזור המרכז וגוש דן. בשלוש זירות נפלו שברי מיירטים ורסיסי טילים. השברים נפלו לתוך בית ופערו חור בתקרה.

תיעוד מד"א מבצעי

ממד"א נמסר: "ב-3 זירות במרכז הארץ, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ל-7 פצועים, בהם: אישה כבת 40 במצב בינוני עם פגיעת הדף ו-6 פצועים נוספים במצב קל מרסיסי זכוכיות ופגיעות הדף

תיעוד מד"א מבצעי

רסיסי מיירטים נפלו בבני ברק, בפתח תקווה ובראש העין. בפתח תקווה פגע הטיל במוסך לאופנועים ובמקום פרצה שריפה. עשן שחור סמיך מיתמר מעל המקום, בעקבות שריפת צמיגים.

מטח נוסף לעבר אזור הערבה

בשעה 15:40 נורה מטח נוסף לעבר דרום מזרח הארץ. אזעקות הופעלו באזור דרום ים המלח, ערד והמועצה האזורית אל קסום.





