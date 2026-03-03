המערכה בלבנון נמשכת: יותר מ-160 מטרות של חיזבאללה הותקפו

במסגרת התקיפות, הותקפו מחבלי חיזבאללה ומחבלים מ'כוח רדואן' מארגון הטרור חיזבאללה, מפקדות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה ששימשו לקידום מתווי טרור רבים לעבר שטח הארץ. כל הפרטים

המערכה בצפון נמשכת: צה"ל הודיע כי תקף במהלך היממה האחרונה, יותר מ-160 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.

פורסם כי הותקפו מחבלי חיזבאללה ומחבלים מ'כוח רדואן' מארגון הטרור חיזבאללה, מפקדות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה ששימשו לקידום מתווי טרור רבים לעבר שטח הארץ.

המטרות שהותקפו יועדו לשמש את ארגון הטרור לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור שונים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מקדימות, שימוש בחימוש מדויק, ותצפיות מהאוויר.



