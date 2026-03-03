ליברמן נשאל מאיפה ידע להתריע על איראן; כך הוא השיב

חבר הכנסת אביגדור ליברמן נשאלה כיצד הוא ידע להתריע על מלחמה מאיראן; כך הוא השיב

חבר הכנסת אביגדור ליברמן, נשאל היום (שלישי) ברדיו 103fm האם הוא יצטרף לממשלה בראשות נתניהו. כמו כן הוא נשאל מדוע לא הצטרף לממשלת אחדות. "אף אחד לא הזמין אותי, הצעתי אחרי ה־7 באוקטובר להצטרף לממשלה. כרגע ראש הממשלה מאותת שהוא מאוד לא מרוצה ממני, ואני מאוד מרוצה שהוא לא מרוצה ממני. נקודה. הוא הזמין את לפיד, את גנץ. עליי הוא דילג".

כשנשאל האם נכון להחמיא לראש הממשלה נתניהו על המבצע המתנהל בימים אלו בשיתוף פעולה עם ארה"ב, קבע: "נתניהו עושה מה שהוא מתבקש לעשות, ראש ממשלה בכל מדינה מחויב קודם כל להבטיח את ביטחון אזרחיו, כרגע הוא עושה מה שמוטל עליו לעשות".

עוד הוא הוסיף: אמרתי עליו כבר מילה טובה, כשראש ממשלה קיבל החלטה לתקוף באיראן בפעם הראשונה, זה קרה מכיוון שב'עם כלביא' שברנו את המחסום הפסיכולוגי. גם אז הסיום היה בעיתוי לא נכון. אם המשטר ייפול ונסיים כמו שצריך - כולנו נגיד שזה הישג בין החשובים של מדינת ישראל".

ליברמן התריע מספר פעמים מפניי מערכה מול איראן. לשאלה כיצד הוא ידע על כך, השיב: "אמרתי את זה מיד עם תום המערכה ב'עם כלביא', השארנו באיראן חיה פצועה שכל קיומה זה השמדת ישראל, אז הבנתי שזה רק עניין של זמן.

זה היה ברור, כל מי שעוקב אחרי איראן ותוכנית ההצטיידות שלה, קודם כל בטילים בליסטיים, הם הלכו בכל הכוח ושיקמו את חיזבאללה וסייעו לחות'ים למרות מצב כלכלי שהוא קטסטרופה כלכלית – ראיתי מה סדר העדיפויות שלהם. כל אחד שמסוגל לחבר את זה מגיע למסקנה. היחידי שהתריע לא בדיעבד, שם מסמך כתוב ומפורט ב-2016 לגבי הכוונות של החמאס היה אני".



הוא נשאל שוב האם היה לו מידע מודיעיני והשיב: "בעידן המודרני בן אדם שיש לו ידע וניסיון יודע לחבר אחד ועוד אחד ולהגיע למסקנות, לא צריך שום מידע מודיעיני".