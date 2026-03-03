בן כספית: "אנחנו מוכנים להגיד תודה ולפרגן לנתניהו"

העיתונאי בן כספית התייחס לשאלה האם צריך לפרגן לראש הממשלה נתניהו על ההישגים באיראן, כך הוא הגיב

‏העיתונאי בן כספית התייחס היום (שלישי) ברדיו 103fm לשאלה האם צריך לפרגן לראש הממשלה נתניהו על המבצע באיראן.

בדבריו הוא טען: "אנחנו מוכנים להגיד תודה ולפרגן, בתנאי שזה לא רק על ההצלחות כי היו כישלונות. אף אחד לא ייקח את ההצלחות הנוכחיות מנתניהו, אבל גם הניסיון להפיל את כל המחדלים והכישלונות לא יצלח".

‏חיים רמון, לשעבר המשנה לראש הממשלה אמר: "אני בא ואומר שכל ראשי המפלגות הפוליטיות צריכים לתת גיבוי מלא, לפרגן ולתמוך. נתניהו צריך לקרוא לכל ראש המפלגות הפוליטיות באופוזיציה, לא רק לגנץ, ולדבר איתם כדי שהמלחמה הכי חשובה שהייתה לנו תהיה בקונצנזוס מלא".

עוד הוא אמר: "אותם אנשים, כולל אני, שאמרנו שנתניהו אשם גדול בשבעה באוקטובר ובכל מה שקדם, אומרים שמגיע לו שאפו וקרדיט גדול לכל מה שעשה בנושאים מסוימים ובוודאי במלחמה יחד עם ארה"ב".