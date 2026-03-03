חיזבאללה החביא משדרי מודיעין בערוץ הטלוויזיה שלו

צה"ל השלים גל תקיפה במרכזי הכובד בביירות: הותקפו רכיבי תקשורת במתקני תעמולה ששימשו את מטה המודיעין של חיזבאללה

צה"ל הודיע היום (שלישי) כי השלים לפני זמן קצר, גל תקיפות לעבר מפקדות, מחסני אמצעי לחימה, ורכיבי תקשורת לווינית של מטה המודיעין של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב ביירות ששומשו בכסות אזרחית, כמו שדווח מוקדם יותר היום.

דובר צה''ל

בצה"ל אומרים כי הותקפו אתרי תקשורת ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה כתשתיות טרור בהן השתמש הארגון לביצוע פעולות טרור, איסוף מודיעין וכן שימשו את הארגון לצרכי תעמולה.

כלל המטרות שהותקפו הן מטרות טרור שיועדו לשמש את ארגון הטרור לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור שונים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מקדימות, שימוש בחימוש מדויק, ותצפיות מהאוויר.

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל פועל בעוצמה נגד ההחלטה של ארגון הטרור חיזבאללה להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר הטרור האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון בפרט".