נתניהו מתכנן: זה התאריך בו יתקיימו הבחירות

גורמים בכירים בליכוד טוענים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכנן לפעול להקדמת הבחירות לחודש יוני, כך דווח היום (שלישי) בווינט.
למרות ניסיונות מקורבי נתניהו לשדר כאילו מדובר בניצול המומנטום סביב המבצע באיראן, מדובר למעשה בעצלנות של ראש הממשלה.
אם התקציב לא יעבור, שכרגע מסתמנת בעיה סביבו, הכנסת תתפזר מעצמה ב-31 במרץ והבחירות יהיו ב-1 ביולי.
בעיה נוספת שיש לראש הממשלה נתניהו, זה בנוגע לחוק הגיוס. הדיונים בוועדת חוץ וביטחון אינם לשביעות רצונם של החרדים, ונראה שגם בגזרה הזו הקואליציה תספוג עוד כאבי ראש רבים.
