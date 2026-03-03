צה''ל חושף: אלה המטרות שתקפנו עד עכשיו

מידע חדש שנחשף כעת: מרבית המטרות שנתקפו עד כה במבצע הן מטרות שנוצרו אחרי ׳עם כלביא׳; בין המטרות: מערכי מכ"ם וגילוי, משגרי טילי קרקע ואוויר, מרכזי פיקוד ושליטה, מחנות צבא אסטרטגיים בטהראן ומבנים של מנגנוני הדיכוי והאכיפה של המשטר

ביום שבת צה"ל פתח במבצע 'שאגת הארי'. צה״ל בהכוונה מודיעינית של אמ"ן ולהק המודיעין בחה״א בשיתוף עמוק עם צבא פיקוד המרכז של ארה"ב, תקף מסביב לשעון מטרות רבות של משטר הטרור האיראני אשר היוו איום על מדינת ישראל.

במהלך היממה הראשונה למבצע, מטוסי קרב של חיל האוויר פעלו להשגת עליונות בשמי איראן ותקפו מטרות רבות שהיוו עליהם איום בעודן על הקרקע, על מנת ליצור מראש חופש פעולה שישמש קדימה לביצוע המשימה.

המהלך התאפשר בעקבות מאמץ איסוף מודיעיני שהבשיל לכדי תשתית מבצעית.

במטס הפתיחה ׳בראשית׳ הותקפו ע״י 200 מטוסי קרב כ-500 מטרות שונות, ביניהן: מערכי מכ"ם וגילוי, סוללות נגד מטוסים, מרכזי פיקוד, מערכות טילי קרקע-קרקע, הגנה אווירית באמצעות 550 חימושים.

חלק משמעותי מהמטרות שהותקפו נוצרו לאחר מבצע ׳עם כלביא׳, מה שמדגיש את החשיבות הרבה בהשמדתן כחלק מהמבצע הנוכחי. המטרות נכנסו לבנק המטרות של אמ״ן כחלק מתהליך הפללה משמעותי שנעשה אחרי מבצע ׳עם כלביא׳ ובימים אלו.

השמדת המטרות הסירה את האיום מעל המטוסים, ואפשרה להם לפתוח את הדרך להגיע לבירת איראן, טהראן, וליצור עליונות אווירית.