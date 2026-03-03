5 הפעולות שביצע צה"ל בלבנון כדי למוטט את חיזבאללה

מבצע 'שאגת הארי' היום הרביעי. אחרי ההודעה הרשמית על כניסה קרקעית מלאה לדרום לבנון, בפיקוד צפון מתארים את חמשת שלבי המבצע למיטוט חמאס.

קצין בכיר בפיקוד הצפון מסביר את המהלכים שנעשו החל מיום ראשון בלילה, כשחיזבאללה ירה לעבר הצפון.

חיסול בכירים ומפקדות

צה"ל הגיב מהר מאוד בסיכול אישים בכירים ומפקדות. זו הייתה מהלומה רחבה של עשרות מטרות בביירות אבל לא רק. התקיפה הייתה במערכי המודיעין ומערכים נוספים.

פינוי כפרים ומיטוט כלכלי

"ביום שני נכנסנו למאמץ ההתקפה", אומרים בפיקוד הצפון, "תקפנו מחסני אמל״ח בעיקר בדרום לבנון לגרוע יכולות שיגור מתוך בתים ופינוי של יותר מ-50 כפרים שהתפנו מבתיהם. זה יצר לחץ גדול מאוד על הארגון.

המאמץ השלישי הוא הפגיעה בתחום הכלכלי. מצבו הכלכלי קשה. הסיפור הכלכלי הוא רגל שבלעדיה אין לו זכות קיום ולכן תקפו את מערך הכספים שלו כולל עשרה בנקים בביירות, בצור ומוקדים נוספים.

הפלת בניינים בדאחיה וסיכולים מזדמנים

מאמץ רביעי כלל מטרות עוצם כולל הפלת בניינים בדאחיה. המשמעות גדולה כי זה מייצר אפקט באוכלוסייה. האוכלוסייה השיעית בביירות נמלטה.

המאמץ האחרון היה סיכולים מזדמנים. מטרות זמן אמת לאתר פעילים ומפקדים ולתקוף אותם".

מחזקים את ההגנה

בפיקוד הצפון התייחסו גם למאמץ ההגנה . "הכפלנו את הסד״כ שהיה גם ככה גדול. במהלך הלילה האחרון נפרסנו במרחב האבטחה, כלומר מעבר לגדר הגבול ומחוץ לחמשת המוצבים, בשטחים שולטים כדי להסיר מהיישובים איום פשיטה ואיומים אחרים. אנחנו ממשיכים לחזק את ההגנה.

התחלנו את היום בתקיפת מחסני אמל״ח של יחידת באדר והכוונה להמשיך ביירות ובערים הגדולות כולל סיכול ממוקד ופינוי האוכלוסייה מקו הכפרים הראשון והשני".