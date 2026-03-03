1050 פונו לבתי החולים, כ-100 עדיין מאושפזים

מבצע 'שאגת הארי' היום הרביעי. משרד הבריאות מעדכן כי מתחילת המבצע בשבת פונו לבתי החולים 1,050 אנשים, מתוכם כרגע מאושפזים ושוהים בחדרי המיון 102 אנשים.
בפילוח המאושפזים:
4 פצועים במצב קשה, שניים מהם שלא כתוצאה ישירה מנפילת טילים אלא מבעיות רפואיות הקשורות לירידה לממ"ד.
21 בינוני
75 קל
0 חרדה
ו-2 בהערכה רפואית.
ביממה האחרונה פונו לבתי החולים 289 פצועים מהם:
19 בינוני
258 קל
8 חרדה
4 בהערכה רפואית
הנחיות משרד הבריאות
משרד הבריאות מבקש ממי שמתגוררים בשכנות לאזרחים ותיקים, לסייע להם ככל הניתן בבחירת המרחב המוגן הקרוב והבטוח ביותר, בתרגול ההגעה אליו, ואף בהגעה מוקדמת, ככל שזאת מתאפשרת, למרחב המוגן, לפני הישמע האזעקה ולמנוע תאונות הנובעות מנפילה בדרך למרחבים המוגנים.
תגובות