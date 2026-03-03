צה"ל הודיע על כניסה קרקעית ללבנון

דובר צה"ל הודיע לפני זמן קצר על כניסת כוחות קרקעיים ללבנון: "חיזבאללה יישא בתוצאות"

דובר צה"ל הודיע לפני זמן קצר על כניסת כוחות קרקעיים ללבנון. על פי ההודעה, במקביל לפעילות צה"ל במסגרת מבצע "שאגת הארי", כוחות אוגדה 91 פועלים במרחב דרום לבנון ואוחזים במספר נקודות במרחב כחלק מתפיסת עיבוי ההגנה הקדמית.

עוד נכתב בהודעה כי צה"ל פועל לייצר שכבת ביטחון נוספת לתושבי הצפון, באמצעות תקיפות נרחבות של תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה, על מנת לסכל איומים ולמנוע ניסיונות חדירה לשטח מדינת ישראל.

"ארגון הטרור חיזבאללה בחר להצטרף למערכה ולפעול בשליחות איראן ויישא בתוצאות פעולותיו. צה"ל לא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל, וימשיך לפעול בכל דרך להגן עליהם", לשון ההודעה.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "רה"מ בנימין נתניהו ואני אישרנו לצה"ל להתקדם ולאחוז בשטחים שולטים נוספים בלבנון כדי למנוע ירי על יישובי הגבול הישראליים.

צה״ל ממשיך לפעול בעוצמה נגד יעדי חיזבאללה בלבנון. ארגון הטרור משלם וישלם מחיר כבד על הירי לעבר ישראל.

כדי למנוע אפשרות ירי בכינון ישיר על היישובים הישראלים, רה״מ בנימין נתניהו ואני אישרנו לצה״ל להתקדם ולאחוז בשטחים שולטים נוספים בלבנון ולהגן משם על יישובי הגבול. הבטחנו ביטחון ליישובי הגליל וכך נעשה".