איראן תקפה את שגרירות ארה"ב בריאד

האיראנים מעלים עוד הילוך בתגובה שלהם נגד ארה"ב ותקפו בכטב"מים את שגרירות ארה"ב בריאד. יש פגיעה במבנה אבל אין נפגעים