איראן תקפה את שגרירות ארה"ב בריאד

מבצע 'שאגת הארי' היום הרביעי. האיראנים מעלים עוד הילוך ותקפו את שגרירות ארה"ב בריאד - בירת ערב הסעודית.
מדובר ביעד קרוב יחסית לאיראן - כ-600 קילומטר והתקיפה בוצעה באמצעות שני כטב"מים מתאבדים. פיצוצים עזים נשמעו מהפגיעה וענן עשן היתמר מהמקום שעלה באש.
התקיפה התרחשה באזור השעה 02:00 בלילה שעון ריאד, והשגרירות שגם ככה פונתה כצעד מקדים הייתה ריקה. למקום נגרם נזק אבל אין נפגעים.
נזכיר כי במהלך הימים האחרונים תקפה איראן לפחות 8 מדינות שכנות, כולן סוניות שביחסים עם ארה"ב ואפילו מאפשרת נוכחות צבאית אמריקאית בשטחן.
תקיפות איראניות נרשמו בכווית, קטאר, עומאן, בחריין, אבו דאבי, איחוד האמירויות וכעת גם סעודיה. וכמובן גם ישראל.
האמריקאים תוקפים בכל הכוח יעדים צבאיים איראניים ואתמול השלימה את השמדת חיל הים האיראני.
