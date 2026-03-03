תיעוד מדהים: צה"ל מחסל משגרי טילים וחיילים באיראן

חיל האוויר ממשיך להשמיד את מערך הטילים האיראנים וכעת נחשף תיעוד של חיסל חיילים ממערך ההגנה של משטר הטרור האיראני שמטרתם לפגוע בכוחותינו

מבצע 'שאגת הארי' היום הרביעי. הלילה נשמעו אזעקות רק באזור הצפון, ואילו תושבי המרכז והדרום יכלו לישון שינה רציפה.

הסיבה לכך היא המשך הפעילות של חיל האוויר להשמדת מערך הטילים האיראני. כדי לבצע את זה, חיל האוויר פועל לנקות את טהרן מנשק נגד מטוסים (נ"מ).

דובר צה"ל

דובר צה"ל מסר: "כלי טיס של חיל האוויר תקפו וסיכלו חוליית חיילים ממערך ההגנה של משטר הטרור האיראני שמטרתם לפגוע בכוחותינו באמצעות מערכות הגנה אוויריות.

בנוסף, כלי טיס של חיל האוויר ממשיכים לתקוף באופן שוטף מערכות הגנה שנועדו לפגוע בכלי טיס הכוללים משגרים, טילים ומערכות מכ״ם.

צה"ל לא יאפשר למשטר הטרור האיראני להפעיל מערכות הגנה על מנת לפגוע במטוסי חיל האוויר וימשיך לתקוף ניסיונות לחמש את משגרי הטילים. במקביל חיל האוויר ממשיך לתקוף אתרים של מערכי האש ומשגרי טילים בליסטיים איראניים".