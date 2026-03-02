בישראל מחשבים מסלול מחדש: נערכים למלחמה עד אחרי פסח

בישראל מעדכנים הערכות והערב גורם בכיר אומר כי ההיערכות היא שהמלחמה תימשך לפחות עד פסח ואף לאחר מכך

בכיר ישראלי אומר הערב כי בישראל נערכים להמשך המלחמה עם איראן לפחות עד חג הפסח, כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות. דבריו של הבכיר מגיעים בהמשך לדבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שלפיהם המלחמה "תימשך שבועות".

ראוי לציין כי מדובר בהערכה בלבד, וכי ישנה אפשרות שהמלחמה תסתיים עוד לפני ואף תיארך לאחר פסח.

חיל האוויר השלים לפני זמן קצר שלושה גלי תקיפה נוספים במערב איראן לפגיעה במערכי האש של משטר הטרור האיראני והעמקת השליטה האוויריתשל צה"ל במרחב.



במסגרת גלי התקיפות, חיל האוויר הטיל מאות חימושים לעבר עשרות משגרי טילים, מערכות הגנה ומערכי אש נוספים שהיו בשימוש משטר הטרור האיראני.

