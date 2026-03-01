איראן הודיעה מי יחליף את עלי חמינאי

עלי לאריג'אני - מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן - התייחס הבוקר לראשונה לחיסולו של חמינאי ולסוגיית המחליף שלו

עלי לאריג'אני - מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן ועוזרו של עלי חמינאי - התייחס הבוקר לראשונה לחיסולו של חמינאי ולסוגיית המחליף שלו.

לאריג'אני הודיע כי "בהתאם לחוקה, תוקם מועצת מנהיגות שתיקח על עצמה את האחריות של המנהיג העליון עד שייבחר יורשו".

לאריג'אני: התייחס גם למצב הצבאי והבטחוני של איראן, ואמר: "הכוחות המזוינים סיפקו אפשרויות טובות מאוד והקרקע מוכנה להמשך הפעולות. בסיסי ארה"ב אינם אדמת מדינות האזור, אלא אדמת ארה"ב. אין לנו כוונה לתקוף את מדינות האזור".

"אמרנו לארה"ב דרך שגרירות שווייץ שאם תתקפו הפעם, נפגע בבסיסים שלכם. כאשר בסיסי האזור משרתים את אמריקה, אנחנו תוקפים אותם ונמשיך לתקוף. הכוחות המזוינים נחושים להמשיך את המאבק", אמר.