טראמפ משגר איום קטלני לאיראן: "מעולם לא נראה כמותו"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיגר הבוקר (ראשון) ברשת החברתית שלו Truth Social, איום קטלני לאיראן.

בדבריו הוא כותב: "איראן מאיימת להכות חזק היום יותר מאי פעם. עדיף לאיראן לא לממש את איומה להכות חזק יותר היום, כי אחרת אנחנו נכה בהם בכוח שמעולם לא נראה כמותו".

אמש, נשא טראמפ הצהרה לתקשורת בה הוא מסר כי "לא יהיה להם (האיראנים) נשק גרעיני לעולם. ניסינו שוב ושוב לעשות הסכם. הם ניסו לפתח נשק גרעיני. אנשי משמרות המהפכה - הניחו נשק או שתמותו". הוא הציב ארבע מטרות למלחמה: להפיל את המשטר, למנוע מאיראן להגיע לנשק גרעיני, השמדת מערך הטילים ומיטוט הצי האיראני.

על סוגיית הגרעין אמר טראמפ: "זו תמיד הייתה המדיניות של ארצות הברית, ובפרט של הממשל שלי, שהמשטר הטרוריסטי הזה לעולם לא יוכל להחזיק בנשק גרעיני. אני אגיד זאת שוב: לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. זו הסיבה שבמבצע 'פטיש חצות' ביוני האחרון השמדנו את תוכנית הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהן. לאחר התקיפה ההיא, הזהרנו אותם לעולם לא לחדש את המרדף הזדוני שלהם אחר נשק גרעיני, וניסינו שוב ושוב להגיע לעסקה.

אבל איראן סירבה, בדיוק כפי שעשתה במשך עשורים על גבי עשורים. הם דחו כל הזדמנות לוותר על השאיפות הגרעיניות שלהם, ואנחנו לא יכולים לשאת זאת יותר. במקום זאת, הם ניסו לבנות מחדש את תוכנית הגרעין שלהם ולהמשיך בפיתוח טילים ארוכי טווח שיכולים כעת לאיים על חברינו הטובים ובעלי בריתנו באירופה, על כוחותינו המוצבים מעבר לים, ובקרוב יוכלו להגיע למולדת האמריקאית".



