איראן מודיעה סופית: המנהיג העליון עלי חמינאי חוסל

הטלוויזיה הממלכתית האיראנית וערוצי התקשורת השונים במדינה הודיעו רשמית על חיסולו של האייתולה עלי חמינאי, לאחר שהכחישו את דבר מותו במשך שעות ארוכות

המשטר האיסלאמי הודה באופן רשמי כי המנהיג העליון של המשטר, האייתולה סייד עלי חמינאי, חוסל בגל התקיפות הישראליות-אמריקאיות נגד מטרות המשטר, במהלכן הותקף גם ארמונו של חמינאי, שם על פי הדיווחים נפגש עם ההנהגה האיראנית הבכירה.

הודעת הטלוויזיה הממלכתית של איראן.

ערוצי הטלוויזיה הממלכתית של איראן הודיעו לפני זמן קצר באופן רשמי וסופי על מותו של המנהיג העליון של המשטר, עלי חמינאי, בתקיפה ישראלית-אמריקאית משותפת על מתקן ארמונו ומגוריו.

ערוץ הטלוויזיה הממלכתי המרכזי של המשטר האיראני IRIBNEWS, הודיע בהצהרה מיוחדת על מותו של חמינאי, בהודעה המיוחדת הודיע השדרן כי "המנהיג העליון, האייתולה סייד עלי חמינאי, מת מות קודשים והפך לשאהיד". השדרן הודיע על תקופת אבל ממלכתית של 40 יום שתתחיל מהבוקר.

על פי שורה של דיווחים, חמינאי מצא את מותו בתקיפה ישראלית-אמריקאית על מתחם ארמונו, בו על פי גורמים יודעי דבר קיים באותו זמן חמינאי התייעצות בה נכחו רבים מבכירי המשטר, מתוך מחשב כי במידה ותקיפה תגיע, היא תתבצע בשעות הלילה כפי שסברו רבים אחרים.

In the Name of God, the Compassionate, the Merciful



Among the faithful are men who fulfill what they have pledged to Allah: there are some among them who have fulfilled their pledge, and some of them who still wait, and they have not changed in the least (Holy Quran 33:23). pic.twitter.com/f1JizOKWQD — Khamenei.ir (@khamenei_ir) March 1, 2026

גם חשבונו האישי של חמינאי ברשת X (לשעבר טוויטר) אשר שימש אותו רבות לשגר איומים כלפי ישראל, ארצות הברית, הנשיא דונלד טראמפ עצמו ורבים אחרים, הודיע על מותו של חמינאי בפוסט רשמי בו ציטטו פסוקים מהקוראן המוקראים באופן מסורתי לזכר "המאמינים האדוקים".