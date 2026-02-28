רזא פהלווי פרסם הודעה בעקבות מותו של עלי חמינאי, ובה קבע כי הרפובליקה האסלאמית הגיעה לסיומה בפועל. הוא תקף כל ניסיון למנות יורש, קרא לכוחות הביטחון להצטרף לעם, והדגיש כי התקופה הקרובה תהיה מכריעה לעתידה של איראן

רזא פהלווי פרסם הודעה רשמית היום (שבת) בעקבות מותו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, ובה התייחס לעתיד המשטר בטהרן ולצעדים הבאים של מתנגדיו.

בפתח דבריו כתב: "עלי חמינאי, זחאק צמא הדם של זמננו, רוצח עשרות אלפים מהאמיצים שבבני איראן, נמחק מדפי ההיסטוריה". לדבריו, "עם מותו, גם הרפובליקה האסלאמית הגיעה למעשה לסיומה, ובקרוב מאוד תושלך לפח האשפה של ההיסטוריה".

פהלווי הדגיש כי כל ניסיון למנות יורש לא יצלח: "כל ניסיון מצד שרידי המשטר למנות יורש לחמינאי נדון מראש לכישלון. כל מי שיושיבו במקומו, לא תהיה לו לגיטימיות ולא תהיה לו תוחלת קיום; ובוודאי יהיה שותף לפשעי המשטר הזה".

בהמשך פנה ישירות לכוחות הביטחון באיראן: "כל ניסיון לשמר משטר הנמצא בנפילה, נדון לכישלון. זו ההזדמנות האחרונה שלכם להצטרף אל העם; לסייע למעבר יציב של איראן לעתיד חופשי ומשגשג; ולהיות שותפים בבניית אותו עתיד".

עוד הוסיף כי "מותו של חמינאי, אף שאינו משיב את הדם שנשפך, יכול להיות מרפא ללבבות השרופים של משפחות הדורשות צדק". בסיום קרא לציבור להיערך להמשך המאבק: "היו ערניים ומוכנים. הזמן לנוכחות רחבה ומכריעה ברחובות קרוב מאוד. יחד, מאוחדים ואיתנים, נקבע את הניצחון הסופי".

נכון לעת זו, באיראן טרם פורסמה הודעה רשמית בדבר זהות מחליף קבוע לתפקיד המנהיג העליון, והמערכת השלטונית במדינה מצויה בעיצומה של היערכות מחודשת.