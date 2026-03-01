מאחורי הקלעים: סעודיה וישראל דחפו במשותף לתקיפה באיראן

גורמים אמריקאים בכירים חשפו כי בחדרים הסגורים ובשיחות בארבע עיניים, סעודיה דחקה בנשיא טראמפ יחד עם ישראל לפעול צבאית כנגד איראן, למרות התנגדותה החריפה בהצהרות פומביות

על פי דיווח של ה- Wall Street Journal, גורמים בכירים בבית הלבן מסרו כי למרות למרות מסכה של התנגדות פומבית חריפה לכל פעולה צבאית נגד איראן, סעודיה דחקה לאורך שבועות ארוכים בבית הלבן להוציא לפועל תקיפות עצימות כנגד איראן.

בעוד בפומבי ובשיח דיפלומטי פתוח, הצהירו הסעודים באופן נחרץ בהודעות דיפלומטיות רשמיות כי הם רואים בכל פעולה צבאית כנגד המשטר באיראן "יסוד לערעור עמוק במזרח התיכון ופתח לזעזועים עמוקים ביציבות האזורית" בנוסף לאמירות רבות נוספות, מאחורי הקלעים שרו הסעודים שיר שונה לחלוטין.

מאחורי דלתות סגורות ובשיחות טלפוניות ישירות עם הנשיא טראמפ, הפציר יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, לצאת לפעולה צבאית מכרעת כנגד איראן. כאשר על פי הדיווחים הנסיך הסעודי הגביר את המאמצים לאחרונה וניהל סדרה של שיחות טלפון ארוכות עם הנשיא, בהן דחק בו שוב ושוב לפעול, זאת למרות הגינויים המרובים בפומבי.

ההחלטה לתקוף, שהתקבלה גם היא לפני שבועות, התקבלה לאחר שבועות נוספים של התלבטויות ארוכות של הנשיא טראמפ ואנשי ממשלו, גם ראש הממשלה נתניהו לקח חלק בשכנוע הנשיא טראמפ ביכולתן של תקיפות לשנות את הנוף המזרח תיכוני באופן דרמטי.