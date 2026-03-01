איראן הפציצה בקטאר - הנהגת חמאס ירדה למקלט

קארמה? איראן ממשיכה לשגר טילים וכטב"מים לעבר מדינות ערב, ביניהן לעבר דוחה בירת קטאר

איראן ממשיכה גם הבוקר (ראשון) לתקוף בדובאי, ובבחריין. פיצוצים עזים ועשן רב נצפו מעל דוחה שבקטאר. על פי הדיווח של רועי קייס, הנהגת חמאס ירדה למקלט.

ככל הנראה המשטר האיראני הרגיש את החבל נכרך סביב צווארו, והחליט כבר אתמול שעדיף "תמות נפשי" מלגווע בדממה, משמרות המהפכה שיגרו טילים וכטבמ"ים ללא הפסקה גם אל עבר מדינות ערב שלא לקחו חלק בתקיפה, דיווח על פגיעות רבות בשורה של מדינות ערביות במפרץ ומעבר לו.

עד כה על פי הדיווחים הותקפו מדינות רבות, ביניהן איחוד האמירויות, בחריין, קטאר, עיראק, ירדן ואזורים נוספים, סעודיה גינתה את המתקפה האיראנית בחריפות.