צפו: ההכרזה על מות חמינאי בטלוויזיה האיראנית

איראן הודיעה הלילה באופן רשמי על מותו של מנהיגה עלי חמינאי. כך זה נראה בטלוויזיה האיראנית

י"ב אדר התשפ"ו
הטלוויזיה האיראנית

המשטר האיסלאמי הודה הלילה (שין שבת לראשון) באופן רשמי כי המנהיג העליון של המשטר, האייתולה סייד עלי חמינאי, חוסל בגל התקיפות הישראליות-אמריקאיות נגד מטרות המשטר.

בערוצי הטלוויזיה השונים ברחבי איראן, הגיבו בדמעות ובכיות להודעה על מותו. צפו.

