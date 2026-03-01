צפו: ההכרזה על מות חמינאי בטלוויזיה האיראנית

המשטר האיסלאמי הודה הלילה (שין שבת לראשון) באופן רשמי כי המנהיג העליון של המשטר, האייתולה סייד עלי חמינאי, חוסל בגל התקיפות הישראליות-אמריקאיות נגד מטרות המשטר.
בערוצי הטלוויזיה השונים ברחבי איראן, הגיבו בדמעות ובכיות להודעה על מותו. צפו.
איראן הודיעה הלילה באופן רשמי על מותו של מנהיגה עלי חמינאי. כך זה נראה בטלוויזיה האיראנית
