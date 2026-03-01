הותר לפרסום: זה העיתונאי שחשוד באונס נער בן 15

בית משפט השלום התיר הבוקר לפרסם את שמו של העיתונאי החשוד באונס, למרות בקשותיו שלא לעשות זאת

בית משפט השלום התיר הבוקר (ראשון) לפרסום, כי העיתונאי שחשוד באונס קטין בן 15 הוא יואב זיתון, הכתב הצבאי של ynet וידיעות אחרונות.

החלטה התקבלה ביום חמישי בבית משפט השלום בפתח תקווה, שם האריכה השופטת אביגיל פריי את מעצרו בארבעה ימים בלבד, עד ליום שני, אף שהמשטרה ביקשה להאריך את המעצר בשבעה ימים.

לפי המשטרה, האירוע התרחש ב-24 בפברואר בשעות הצהריים, בבניין המגורים של הקטין, לאחר היכרות מוקדמת בין השניים באפליקציית גריינדר. לטענת החוקרים, הקטין הוא שהכווין את החשוד למקום המפגש. אלא שלדבריהם, בהמשך בוצעו עבירות מין חמורות, ובהן חדירה לגופו של קטין שלא בהסכמה עד גיל 16 וכן חדירה לקטין שטרם מלאו לו 14. נציג המשטרה טען בדיון כי החשוד ידע את גילו של הקטין על פי ממצאים שאותרו בטלפון הנייד של הקטין, והוסיף: "החשדות חמורים ומדברים בפני עצמם".

בחקירתו הודה זיתון כי קיים יחסי מין עם הקטין, אך טען כי הכול נעשה בהסכמה מלאה. הוא הכחיש את הממצאים הנטענים על גופו של הקטין. לדבריו, במהלך המפגש התקשרה לקטין אישה ושאלה עמו הוא נמצא, והקטין מסר שם אחר. בא כוחו טען כי הקטין שוחח בנינוחות, לא הביע מצוקה ויכול היה לשוב לביתו בכל שלב, מאחר שהמפגש התקיים בבניין מגוריו.

לקראת סיום הדיון פנתה השופטת לחשוד ושאלה לעמדתו בנוגע לפרסום שמו. זיתון השיב כי הוא משתף פעולה עם החקירה וכי "גרסתו של המתלונן כוללת דברים קלים מאוד להפרכה או להוכחה". עוד אמר: "בעשר אצבעות אני עיתונאי 25 שנה, והדבר היחיד שיש לעיתונאי זה השם והמוניטין שלו. מיד ידעתי שאני חף מפשע". החקירה נמשכת.