מבזקים
סרוגים

אזעקות ברחבי הארץ: שוגרו טילים מאיראן לישראל

אזעקות רבות הופעלו הבוקר ברחבי הארץ, בעקבות ירי טילים מאיראן

י"ב אדר התשפ"ו
אזעקות ברחבי הארץ: שוגרו טילים מאיראן לישראל
ירי טילים על ישראל צילום: (Ayal Margolin/Flash90)

אזעקות צבע אדום הופעלו הבוקר (ראשון) ברחבי הארץ, בעקבות ירי טילים מאיראן. בין היתר במרכז הארץ, תל אביב, בני ברק, פתח תקווה רמת גן,

 ירושלים, מודיעין, אשדוד ועוד.

בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל נמסר ממד"א כי "בשלב זה, לא התקבלו דיווחים על נפילות. צוותי מד"א יצאו לטפל במספר מקרים של אנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן. עדכון בהמשך במידת הצורך".

דובר צה"ל מסר: שיגורים נוספים נורו לעבר מדינת ישראל. הנכם מתבקשים להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף ולהנחיות שמופצות אליכם.

דובר צה״ל שב ומדגיש לא לפרסם ולשתף מיקומי ותיעודי פגיעות. מערך ההגנה האווירית מזהה ומיירט איומים כל העת.

אזעקות טילים איראן