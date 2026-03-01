אזעקות ברחבי הארץ: שוגרו טילים מאיראן לישראל

אזעקות צבע אדום הופעלו הבוקר (ראשון) ברחבי הארץ, בעקבות ירי טילים מאיראן. בין היתר במרכז הארץ, תל אביב, בני ברק, פתח תקווה רמת גן,

ירושלים, מודיעין, אשדוד ועוד.

בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל נמסר ממד"א כי "בשלב זה, לא התקבלו דיווחים על נפילות. צוותי מד"א יצאו לטפל במספר מקרים של אנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן. עדכון בהמשך במידת הצורך".

דובר צה"ל מסר: שיגורים נוספים נורו לעבר מדינת ישראל. הנכם מתבקשים להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף ולהנחיות שמופצות אליכם.

דובר צה״ל שב ומדגיש לא לפרסם ולשתף מיקומי ותיעודי פגיעות. מערך ההגנה האווירית מזהה ומיירט איומים כל העת.