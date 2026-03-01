הנחיות פיקוד העורף: 5 דברים שאתם חייבים לקחת לממ"ד

מטחים בלתי פוסקים של טילים מאיראן לעבר ישראל. פיקוד העורף מעדכן: אלו 5 דברים שאתם חייבים להחזיק בממ"דים

לאחר שהבוקר (ראשון) נורו טילים לעבר ישראל במטח בלתי פוסק ואזעקות במשך שעה - אלו 5 הדברים שאתם חייבים שיהיו לכם בממ"ד.

ד"ר איתי גל מפרט ב'מעריב'.

1. אם נכנסתם יחפים לממ"ד - נעליים סגורות

לעיתים עלולה להתרחש נפילה של שברי טיל או יירוט בחלל הבית, כאשר ניתן יהיה לצאת מהמרחב המוגן, יהיה עליהם לצאת רק בנעליים סגורות למנוע סכנה של חתכים ופציעות.

2. תיק חירום

במקרים של פגיעה במבנה, לרוב חל איסור מוחלט על דיירים לחזור לדירותיהם מחשש לקריסה או שריפה. לכן, כוחות ההצלה ממליצים להכין מראש "תיק מילוט" שיישאר בתוך הממ"ד. התיק צריך להכיל: לבוש בסיסי ליומיים, תרופות חיוניות, כסף מזומן, מטען רזרבי לטלפון, מסמכים מזהים (ת"ז ודרכון), מפתחות רזרביים לרכב ומסמכים קריטיים כמו פרטי ביטוח ובנק. מוכנות כזו עשויה לחסוך קושי רב ברגע הפינוי.



3. ציוד לבעלי חיים

לא פעם חולצו דיירים מבלי שהתאפשר להם לקחת את חיות המחמד שלהם או לדעת מה עלה בגורלן. אם יש לכם חיית מחמד, חשוב שיהיה בממ"ד ציוד מוכן עבורה: אוכל יבש, רצועה ומנשא לפינוי מהיר. במידה ואתם נאלצים להתפנות בלעדיהם, הצמידו פתק בולט לדלת הכניסה המציין כי בבית נמצאת חיה הזקוקה לעזרה, כדי שכוחות החילוץ יאתרו אותה.

4. רישום הדיירים בבניין

כדי למנוע בזבוז זמן יקר בחיפושים אחר דיירים שכבר התפנו, מומלץ להכין רשימה שמית של כלל המתגוררים בבניין. את הרשימה כדאי לתלות בכניסה לבניין ובכל קומה. פעולה זו תאפשר לכוחות הביטחון לאתר במהירות נעדרים או לחלופין – להימנע מסריקות מיותרות בדירות ריקות.

5. מטען נייד ומים לשהייה ממושכת

האיומים הביטחוניים עלולים להוביל לשהייה ארוכה במיוחד במרחב המוגן, מה שדורש היערכות לזמן ארוך. מטען נייד (Power Bank) הוא פריט חובה שיאפשר לכם להישאר מעודכנים וליצור קשר גם במקרה של הפסקת חשמל. בנוסף, הצטיידו בבקבוקי מים אישיים סגורים למניעת התייבשות, חטיפי אנרגיה, שמיכה דקה ופנס. ציוד כזה יקל עליכם את השהות הממושכת בממ"ד.