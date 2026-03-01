בעקבות המלחמה באיראן: הממשלה אישרה פיצוי כספי

יממה בלבד אחרי תחילת מבצע 'שאגת הארי', הממשלה אישרה לפני זמן קצר מתווה פיצויים

הממשלה אישרה כעת שורה של צעדים כלכליים שנועדו לתת מענה מיידי לאזרחים שביתם נפגע במהלך מתקפת הטילים האיראנית האחרונה.

על פי הדיווח של מיכאל שמש, ההחלטה התקבלה במטרה לעקוף בירוקרטיה ולאפשר לרשויות המקומיות ולתושבים להתחיל בתהליכי השיקום כבר בשעות הקרובות.

במסגרת המתווה שאושר, משרד הפנים יעביר לרשויות המקומיות סכום של 1,500 ש"ח בגין כל תושב המתגורר במבנה שנפגע. תקציב זה מיועד למועצות ולעיריות לצורך טיפול דחוף בנזקים תשתיתיים, פינוי הריסות ומתן מענה ראשוני למפגעים שנוצרו בעקבות הנפילות או רסיסי היירוט.

בנוסף לסיוע לרשות המקומית, הוחלט על מתן מענק אישי וישיר לנפגעים. כל תושב שביתו הוכר ככזה שנפגע מהירי האיראני, יקבל סכום חד-פעמי של 500 ש"ח. כסף זה נועד לסייע בהוצאות דחופות והתארגנות ראשונית של המשפחות שחייהן השתבשו בעקבות הפגיעה הישירה או הנזק הסביבתי.