בפיקוד העורף מעריכים: זה מה שגרם להרג האישה בתל אביב

בעקבות הטרגדיה אמש בתל אביב, בה נהרגה אישה אחת מנפילת טיל מאיראן, בפיקוד העורף מסבירים הבוקר מה גרם למותה של האישה - עובדת זרה מהפיליפינים.

בצבא הסבירו כי מדובר בבניין ישן שבו המרחב המוגן התבסס על מקלטים ציבוריים. על פי פרטי התחקיר הראשוני, מרבית הדיירים התפנו בזמן, אך אישה סיעודית חולצה על ידי יחידת החילוץ בעוד המטפלת שלה, אזרחית פיליפינית, נהרגה במקום.

בפיקוד העורף מעריכים כי לא מדובר בשבר יירוט, אלא בנפילה ישירה של טיל עם מאות קילוגרמים של חומר נפץ, כפי שמעידים המכתש ברחוב והנזק הסביבתי הכבד.