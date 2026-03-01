פרשן חדשות 12: חיסול חמינאי - סגירת מעגל אישית

פרשן חדשות 12 לענייני איראן, בני סבטי, התייחס הבוקר לחיסולו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, ואמר כי מדובר בסגירת מעגל אישית גם בשבילו.

בראיון לרדיו 103FM אמר סבטי: "כמי שגדל כילד וראה אותו כנשיא, כאחד מראשי המהפכה בכלל ב-78'-79' ואחר כך כמנהיג - בצעירותי כחייל צעיר, ממש כל החיים שלי אני רואה את האיש הזה, האיש הרשע הזה", הודה סבטי והוסיף: "זה באמת בוקר לא יאומן".

סבטי פירט את עומק הפגיעה בצמרת המשטר. הוא הזכיר כי מדובר בהמשך ישיר לסבב הלחימה הקודם בחודש יוני, שבו חוסלו עשרות גנרלים ממשמרות המהפכה, וכעת חוסלו בכירים נוספים מזרועות המודיעין והסייבר של המשטר. "חוסל מספר רציני של גנרלים ובכירים מצד המודיעין, שעוקבים אחרינו ועושים נגדנו פעולות סייבר. הם ממש שמים לעצמם מטרה להשמיד יהודים מישראל", אמר.

"ההפצצה השיגה אותם במקלט"

באשר להתנהלות הצמרת האיראנית תחת האיום הישראלי, מתח סבטי ביקורת חריפה על חוסר היכולת של המשטר להשתנות וטען כי הן מצויים ב"משבר קיומי". הוא ציין כי "הקידומים באיראן הולכים אחורה לא קדימה, זו המחלה של המשטר האיראני. אלה אנשים שתקועים שם 40 שנה, הם לא עשו כנראה תוכנית ב'. לאיראנים אין כל כך תוכניות אחרות".

סבטי אף הביע פליאה על כך שחאמנאי אותר במקום כה צפוי: "הופתעתי שהמנהיג היה בסופו של דבר במקלט של הלשכה שלו. זה אפילו ברמת המעליב, אמרנו להם והם לא מבינים. זה בדיוק הקיפאון המחשבתי שיש אצל אנשים שחושבים אותו דבר עשרות שנים, ובסוף ההפצצה השיגה אותם".

הוא העריך כי האירועים האחרונים מסמנים את קצו של העידן הנוכחי בטהרן. "המשטר בדמותו הקודמת נפל אתמול", קבע בנחרצות. "אין יותר משטר איראני בדמות חאמנאי. יכולות להיות ורסיות אחרות או משטר אחר לגמרי כמו שאנחנו מייחלים, בדמות חזרת יורש העצר". לטענתו, המנגנון הבירוקרטי העצום של איראן עשוי לשנות כיוון ברגע שהמחויבות למנהיג נעלמה: "עשרות אלפי אנשים יכולים להיות לא מחויבים יותר לסדר הקודם, וזה הדבר החשוב".

סבטי סיכם באופטימיות זהירה ואמר כי בכל מקרה, "פני המשטר לא יהיו אותן הפנים".