לא ייאמן - מזכ"ל האו"ם גוטרש מגנה את התקיפות באיראן

מזכ"ל האו"ם מגנה את התקיפות האמריקאיות-ישראליות באיראן במהלך ישיבת חירום של מועצת הביטחון. השגריר דנון: תקיפות הכרחיות לבלימת איום קיומי

ישראל וארצות הברית התעמתו בחזית נוספת עם איראן בישיבת החירום של מועצת הביטחון של האו"ם במוצאי השבת, שבמהלכה קראו מזכ"ל האו"ם ומדינות רבות להפסקת התקיפות ולחזרה למשא ומתן, כדי למנוע את התפשטות הסכסוך לאזור ומעבר לו. כך דווח בסוכנות הידיעות AP.

המזכ"ל אנטוניו גוטרש, אמר למועצה כי יש לעשות הכל כדי למנוע הסלמה. "החלופה," הזהיר, "היא עימות רחב יותר בעל השלכות חמורות על אזרחים ועל היציבות האזורית."

גוטרש טען כי התקיפות האוויריות האמריקאיות והישראליות הפרו את המשפט הבינלאומי, לרבות אמנת האו"ם. הוא גם גינה את התקיפות של איראן, שלפיו הפרו את הריבונות ואת השלמות הטריטוריאלית של בחריין, עיראק, ירדן, כווית, קטאר, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות הערביות.

שגריר ארצות הברית באו"ם, מייק וולץ, התעקש כי הפעולה הצבאית האמריקאית הייתה חוקית.

"לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני," אמר למועצה. "עיקרון זה אינו עניין פוליטי - זהו עניין של ביטחון עולמי. ולשם כך, ארצות הברית נוקטת בפעולות חוקיות."

שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, הגן על התקיפות וכינה אותן הכרחיות לבלימת איום קיומי.

"אנחנו עוצרים את הקיצוניות לפני שתהפוך לבלתי ניתנת לעצירה," אמר. "נדאג לכך שאף משטר קיצוני המצויד בנשק גרעיני וטילים בליסטיים לא יוכל לאיים על עמנו או על העולם כולו."

אמיר סעיד איראוואני, שגריר איראן באו"ם, מסר למועצה כי התקיפות האוויריות הרגו ופצעו מאות אזרחים איראנים, וכינה זאת פשע מלחמה ופשע נגד האנושות.

הוא תקף את האו"ם ואת מועצת הביטחון על כך שלא שמו לב לאזהרות טהראן בנוגע ל"הצהרות המלחמה" של ארצות הברית בשבועות האחרונים, וקרא למועצה לפעול עתה.

"הסוגיה שלפני המועצה היא פשוטה: האם מדינה חברה כלשהי - לרבות חברה קבועה במועצה זו - רשאית, באמצעות כוח, כפייה או תוקפנות, לקבוע את עתידה הפוליטי או את שיטת השלטון של מדינה אחרת, או להשליט שליטה על ענייניה?" אמר איראוואני.

חילופי דברים חריפים בין השגריר האיראני והאמריקאי

בחילופי דברים נדירים, השגריר האמריקאי וזה האיראני החליפו אזהרות ותגובות ישירות לקראת סיום הישיבה.

לאחר שוולץ דחה את הטענות האיראניות בדבר הפרת המשפט הבינלאומי, ביקש איראוואני לחזור ולדבר כדי להזהיר: "אני ממליץ לנציג ארצות הברית להיות מנומס. זה יהיה טוב יותר עבורך ועבור המדינה שאתה מייצג."

וולץ הגיב מיד ואמר: "נציג זה יושב כאן, בגוף זה, ומייצג משטר שהרג עשרות אלפי אנשים מבני עמו וכלא רבים נוספים - רק בשל שאיפתם לחופש מעריצותכם."

שגריר רוסיה גינה את התקיפות האמריקאיות-ישראליות, בעוד שגריר סין נקט בביקורת מתונה יותר.

"אנו דורשים מארצות הברית ומישראל להפסיק מיידית את פעולותיהן התוקפניות," אמר שגריר רוסיה באו"ם, וסילי נבנזיה. "אנו מתעקשים על חידוש מיידי של מאמצי הסדר פוליטי ודיפלומטי... המבוססים על המשפט הבינלאומי, כבוד הדדי ואיזון אינטרסים."

שגריר סין באו"ם, פו קונג, אמר כי סין מוטרדת מאוד מ"ההסלמה הפתאומית של המתחים האזוריים" ותמך בקריאתה של רוסיה לחזרה למשא ומתן דיפלומטי.

ישיבת החירום כונסה לבקשת חמישה חברי המועצה: בחריין - הנציגה הערבית במועצה, צרפת, רוסיה, סין וקולומביה.

בהצהרה משותפת, מנהיגי בריטניה וצרפת - שתיהן בעלות זכות וטו במועצה - לצד קנצלר גרמניה, קראו לחידוש שיחות ארצות הברית-איראן בנושא תוכנית הגרעין של טהראן. שלוש המדינות, שהיו חלק מהסכם הגרעין משנת 2015 עם איראן, הובילו את מאמצי ההסדר המדיני. הנשיא טראמפ הוציא את ארצות הברית מהסכם זה בשנת 2018.

שלושת המנהיגים האירופים גינו בחריפות את התקיפות האיראניות באזור - ולא את התקיפות האמריקאיות-ישראליות, וקראו למנהיגי איראן לחפש פתרון במשא ומתן, באומרם: "בסופו של דבר, יש לאפשר לעם האיראני לקבוע את עתידו בעצמו."

ישיבת מועצת הביטחון התקיימה ביום האחרון לנשיאות הבריטית, יום לפני שארצות הברית תיקח את הנשיאות המתחלפת לחודש מרץ.