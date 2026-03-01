לא יאומן: כך הגיבה שקמה ברסלר למתקפה באיראן

מובילת המחאה שקמה ברסלר, בתגובה ראשונה לאחר פתיחת מבצע "שאגת הארי" של ישראל וארה"ב נגד איראן.

בדבריה היא כתבה: "‏מזכירה שהאיש שעומד בראש ממשלת הטבח תומך באנשיו שעבדו עבור קטאר גם אחרי הטבח.

‏מזכירה שבדוח הביניים של וועדת החקירה לענייני הצוללות נכתב עליו שהוא פגע בבטחון המדינה ובאינטרסים הלאומיים של כולנו. ‏לא יכול להיות, ואין, לאף אדם אמון בהחלטות שהוא מקבל".

עוד היא הוסיפה: "מקווה שכל עיתונאי בכל מהדורה יחל את דיווחיו בשאלה - אם ראש ממשלת הטבח טען לנצחון מוחלט בעם כלביא, איך יתכן שהוא מדבר היום על המטרות שלכאורה הושגו אז? ‏הציבור זוכר. התקשורת חייבת לדבר על זה.

‏אי אפשר כל פעם לדבר על ההווה ולהתעלם ממה שהיה רק לפני מספר חודשים.

עוד שאלה שחייבת להישאל היום בכל אולפן: ‏מה ישראל תיתן לטראמפ בתמורה למהלך הנוכחי באיראן? קטאר וארדואן בעזה? יו״ש?"

הבוקר (ראשון) הוסיפה שקמה: "ראו את גודל החורבן שהביאה הדיקטטורה הדתית הקנאית על העם האיראני ועל איראן, ואז שימו לנגד העיניים למשל את החוק הקנאי שהעבירה כנסת ישראל בקריאה טרומית רק לפני כמה ימים לפיו על פי החלטת הרבנות הראשית ניתן יהיה להכניס אשם לשבע שנים לכלא. ‏גם האיראנים ב 1978 לא חשבו שלשם זה הולך".